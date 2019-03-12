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Binadan kopan sıva parçası hasara yol açtı

Sivas’ta 5 katlı bir apartmanın en üst katından kopan sıva parçası park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Sivas'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katından kopan sıva parçası park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Düşme sırasında yoldan geçen bir kadın hafif şekilde yaralandı


Edinilen bilgilere göre, olay 17.30 sıralarında Mehmet Paşa mahallesi, Saraybosna caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı Can Apartmanının dış cephe sıvası bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen sıva parçası apartman önünde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken olay sırasında yoldan geçen yaşlı bir kadında hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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