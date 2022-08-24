Binde bir görülüyor, 43 yıl sonra fark edildi

Sivas'ta 43 yıl sonra kalbinde delik olduğu öğrenilen hasta ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Müjgan Yıldırım, nefes darlığı, ayakta şişlik ve merdiven çıkarken zorlanma gibi şikayetlerle Sivas Medicana Hastanesine başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu tarafından yapılan tetkiklerde Yıldırım'ın kalbinin yaklaşık 11 milimetre doğuştan delik olduğu anlaşıldı. 43 yıl sonra kalbinin delik olduğunu öğrenen Yıldırım, yapılan başarılı ameliyatsız bir operasyonla sağlığına kavuştu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bu boyutta bir deliğin binde bir iki oranında görüldüğünü söyledi.

“Ameliyatsız sağlığına kavuştu”

Müjgan Yıldırım, sağlığına kavuştuğunu belirterek, “ Nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetlerim çok fazlaydı o yüzden kontrol amaçlı geldim. Doğuştan olan bir hastalıkmış ama 40 yaşından sonra kendisini gösteriyormuş. Ayaklarda şişlik, nefes darlığı yeni yeni olan belirtilerdi. Bu aşamadan sonra doktora gelip deliğin olduğunu görünce insan bir panik oluyor. Yakınlarım tanıyordu doktoru onların sayesinde geldim ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. Anjiyo yöntemi ile kasıktan girilip deliği kapatmak için kalbe metal takılıyor” dedi.

“Delikler kapatılmazsa yaşam süresi kısalıyor”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalpte ki deliklerin kapatılmadığı takdirde bu insanların kendi yaş gruplarına göre daha az yaşadığını ifade ederek, “Bize geldiğinde ultrason ile baktık ve kalbinde delik olduğunu gördük. Bu delik doğuştan olan ama geç fark edilmiş bir delikti. Yaklaşık 11 milimetre kadardı. İki alternatif vardı biri açık ameliyat ya da anjiyo altında kasıktan girerek bu deliği kapatmaktı. Biz bu deliği anjiyo altından girerek kesiksiz bir şekilde ameliyatsız kapattık. Hastamız gayet sağlıklı. Sadece bir gün yatırdık. Taburcu edeceğiz. Günümüz teknolojisi ile ameliyatlar anjiyo altında rahatlıkla yapılabiliyor ve ameliyat olmaya gerek kalmıyor. Biz 2 kardiyolog 1 anestezi uzmanı ve KVC' nin (Kalp ve Damar Cerrahisi) bu ameliyattan haberi vardı. Çünkü olumsuz durumlarda müdahale için ekibin hazır olması gerekiyor. Delikler kapatılmadığı zaman bu insanlar kendi yaş gruplarına göre daha az yaşıyorlar ve son yılları kalp yetmezliği ile mücadele ederek çok konforsuz geçiyor. Yaklaşık olarak kalp delikleri yüzde 1 ile yüzde 3 arasında görülüyor. Ama bu tarzda büyük olanların sıklığı bin de 1-2 civarında” şeklinde konuştu.