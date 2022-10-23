Binlerce yıllık geçmişe sahip Sivas, tarih severlerin akınına uğruyor

Tarihin her döneminde önemli bir kent olan Sivas; Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhâneddin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darü'l A'la'sı, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı köklü bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Sivas, Hititlerin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Sarissa Antik Kenti, Kayalıpınar tarihi yerleşim yerleriyle 1228-1229 yıllarında yaptırılmış ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası adından söz ettiriyor. Adeta açık hava müzesini andıran ve üç farklı medeniyete ev sahipliği yapan kent merkezi ise Selçuklu eserlerinden Şifahiye ve Buruciye medreseleri ile 751 yıllık Gökmedrese, İlhanlılar tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi gibi bir çok tarihi yapıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

“Gezilebilir şehirler arasında ön planda”

Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Sivas'ın gezilebilir şehirler arasında ön planda olan şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Sivas turizm alanında her geçen gün kendini yenileyen ve gezilebilir şehirler arasında ön planda olan şehirlerden bir tanesi ve Anadolu medeniyetinin başkentti olmakla birlikte Cumhuriyetin Sivas'ta ilan edilmesi de gerçekten bu şehir için çok önemli bir durum arz etmektedir. Sivas'ın tarihi geçmişine baktığımız zaman Sarissa ve Kayalıpınar alanlarında yapılan kazılardan da anlaşılacağı üzere Hititlerden bugüne gelen önemli şehirlerden bir tanesidir” dedi.

“Aziz Vlas'ta Sivas için önemli bir isimdir”

Bakar, Aziz Vlas'ın Sivas için önemli bir isim olduğuna değinerek, “Sivas'ta inanç turizminin ön plana çıkması yönünde Aziz Vlas'ta Sivas için önemli bir isimdir. Çünkü 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşamış olan Aziz Vlas Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olmakla birlikte yine Müslüman toplum tarafından ise Boğaz Evliyası olarak bilinmekte, Gökmedrese'nin hemen yanında mezarı bulunmakta. Restorasyon çalışmaları devam etmekte. Sivas'ta bir çok yerde de kilise var. Bunlardan bir tanesi de Huykesen Kilisesi” diye konuştu.

“Şehrin tarihi ve doğasına hayran kalıyorlar”

"Şehrin tarihi ve doğasına hayran kalıyorlar" diyen Bakar, "2021-22 yılları ve pandeminin hemen sonrasında gerçekten Sivas'ta da yoğun bir şekilde insanların geldiğini görmekteyiz. Özellikle dışardan gelen yabancı ve yerli turistler Sivas'ı gezdikleri zaman bu şehrin tarihi ve doğasına hayran kalıyorlar. Selçuklu eserleri olsun gerçekten görülmeye değer. Çok önemli eserlerimiz var. Gökmedrese; Buruciye, Şifahiye ve tabi en önemlisi de Cumhuriyetin ilan edildiği Atatürk Kongre Müzesi de mutlaka görülmesi gerek önemli eserlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“Sivas'a gelen turlar bir hayli çoğaldı”

Sivas'a gelen turların bir hayli çoğaldığını söyleyen Bakar, “Kültür ve Turizm Bakanlığının sayfasında ki verilere göre 2022 yılı Ağustos ayına kadar şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısına baktığımız zaman şuana kadar tabi yılı henüz bitirmedik. Bu veriler Ağustos ayına kadar açıklandı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık şuanda değil. Ama bugüne kadar baktığımız kadarıyla şuanda Sivas'ımıza 361 bin kişi gelmiş durumda. 13 binin üzerinde de yabancı turistin Sivas'ta ağırlandığı bir gerçek. Otobüslerle tur acentaları tarafından anlaşmalı olarak Sivas'a gelen turlarda bir hayli çoğaldı. Tabi turlarla gelenlerin bir kısmı konaklıyor bir kısmının ise konaklama şansı olmuyor ama daha çok sabah Sivas'a gelip akşam saat 7'ye kadar Sivas' merkezde olan bir çok tarihi yerleri görüyorlar. O gelenlerin sayısında da gerçekten bir artış var” şeklinde konuştu.