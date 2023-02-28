İhlas Haber Ajansı

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Bir aile yok oldu, yan yana dizilen tabutlar yürek dağladı

Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile, memleketleri Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile, memleketleri Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana dizilen tabutlar, görenlerin yüreğini dağladı.


Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Hatay'daki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Astsubay Başçavuş Fikret Şahin (45), eşi Feride Şahin (41) ve çocukları Melis (13) ve İnci Şahin (5) enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Şahin ailesi için memleketleri Sivas'ta cenaze namazı düzenlendi. Ay Yıldız camiinde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına; Şahin ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fikret Şahin için askeri tören düzenlenirken, Şahin ailesinin yan yana dizilen tabutları yürek dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şahin ailesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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