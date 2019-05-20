Bir asır önce ki mitingi canlandırdılar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ilköğretim okulu öğrencileri tam bir asır önce 25 Mayıs 1919 tarihinde ilçede gerçekleştirilen milli mücadele mitingini canlandırdı.

İzmin'in işgalinin ardından Anadolu'da bir çok yerde milli mücadele mitingleri gerçekleştirilmişti. 25 Mayıs 1919 tarihinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde de bir miting düzenlenmişti. Koyulhisar ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri milli mücadelenin 100 yıl dönümü dolayısı ile tam bir asır sonra Koyulhisar milli mücadele mitingini canlandırdı.

25 Mayıs 1919'da Çadırcızade Ali Bey öncülüğünde Redd-i İlhak Reis-i Faik Bey, Sivas Müftüsü Abdul Rauf Efendi ve Kadınlar Cemiyeti Başkanı Melek Reşit Hanım tarafından tarihi çeşme önünde düzenlenen miting ile halka seslenilmişti

Aynı çeşmenin önünde düzenlenen canlandırma öncesi Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal bir konuşma yaptı. Partal konuşmasında, “İlçemiz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından milli mücadele ruhunun oluşması ve yerel tarih bilincine olan duyarlılığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktadırlar. Etkinliği hazırlanmasında rol alan ekibimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.