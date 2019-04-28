Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel ve devlet okullarının ortak çalışmalar yapması amacıyla yürütülen Hami Projesi kapsamında Cumhuriyet Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi işbirliği ile Halil Rıfat Paşa Lisesi öğrencileri tarafından ‘'Bir Bahar Esintisi'' adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen dinletiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Darıcı, C.Ü. Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Ünsal ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Program öncesi Tarih alanı öğrencileri tarafından hazırlanan Sivas'ın tarihi yapılarının maketleri sergisinin açılışı yapıldı. Program C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni İbrahim Üçinkülüğ ve öğrencileri ise bestelerini katılımcılara sunması ile devam etti. Beste izleyenlerden büyük alkış aldı. Program öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından semazen gösterisi ile devam etti.

Programda konuşan C.Ü. Vakfı Okulları Özel Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Ünsal; “Hami Projesi bünyesinde Halil Rıfat Paşa Lisesi ile Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi arasında birçok projeye imza atılmıştır. Öncelikle projede öncülük eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen tüm öğretmen öğrenci idareci emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum '' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Darıcı ise, “İçtenlikle söylemek istiyorum ki bazı programlar vardır ki bitse de gitsek denilir, bazı programlar vardır ki okunsa da dinlesek, dinlesek bir daha dinlesek denilir. Ben şuana kadar gençlerin dilinden o güzel şiirleri dinledikçe keşke bitmese bir daha dinlesem diye kendi kendime iç geçirdim. Hepinizin emeğine, diline, yüreğine sağlık. Hami projesi hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Hami projesi bakanlığımız tarafından bu yıl hatta ikinci dönemden sonra uygulanan bir proje. Özel okullarımızla devlet okullarımızın arasındaki işbirliğini geliştirme, birbirlerine yakınlaşma, birbirlerinin imkanlarından faydalanma, kardeşlik projesi aslında. O kardeşliğin meyvelerinden bir tanesi de burada yer alıyor. İlimiz de 35 tane özel okulumuz, 39 tane devlet okulumuzla işbirliği yaptılar. 83 tane buna benzer farklı farklı projeler ürettiler. Bu projelerde inşallah önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Gerçekten ben bugünkü programı teknolojik bir çağa ayak attığımız zamanda kendimizi dinleyemediğimiz bir ortamda, hep koşuşturmayla geçen bir dönemde bu güzel kendimizi dinlediğimiz bir ortam, şiirlerle türkülerle şarkılarla yoğurduğumuz bir ortam gerçekten beni mutlu etti. Umarım sizlerde dinleyenlerde güzel bir ortamda keyif almışsınızdır.'' dedi.

Program toplu plaket ve katılım belgelerinin takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile son buldu.