Bir günlük vali, törene makam otomobili ile gitti

Bir günlüğüne Sivas Valisi Salih Ayhan'ın koltuğuna oturan Sıla Kavak isimli 8. Sınıf öğrencisi, kutlama törenine de Valinin makam otomobili ile gitti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Sivas ve ilçelerinde de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Hafik Yatılı Bölge Okulu 8. Sınıf öğrencisi Sıla Kavak, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın koltuğuna oturarak bir günlük vali oldu. Kavak, Sivas'ta kütüphanelerin sayılarının arttırılması talimatı verdi. Ayrıca okullarının bozulan spor sahasının onarılmasını istedi. Kavak, 23 Nisan kutlamalarını izlemek için Vali Salih Ayhan'la birlikte Ayhan'ın makam aracına binerek Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Atatürk Kültür Merkezinde ki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okundu. Öğrenciler tarafında hazırlanan “Bir başkadır benim memleketim” isimli gösteri sunuldu. “Atatürk çocukları” adlı koro günün anlamına uygun şarkılar söyledi. Halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.