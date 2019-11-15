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Bir kamyon dolusu çocuk kıyafeti bağışladı

Sivaslı hayırsever bir vatandaş, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere Hayat Ağacı Derneğine bir kamyon çocuk kıyafeti bağışladı.


İstanbul'da yaşayan Sivaslı hayırsever Erdoğan Bozatlı, Hayat Ağacı Derneğine bir kamyon çocuk kıyafeti bağışladı. İhtiyaç sahiplerine Hayat Ağacı Derneği vasıtası ile yardımlarını ulaştırmaya devam eden Bozatlı, çoğunluğu kışlık türü toplam 6 bin 988 adet yeni üründen oluşan çocuk kıyafetlerini Hayat ağacı derneğine bağışladı.


Bozatlı'nın, Hayat Ağacı Derneğinin ihtiyaç listesine göre hazırlattığı yeni çocuk kıyafetleri, Sivas Belediyesine ait bir kamyon ile İstanbul'dan teslim alındı.


Kıyafetler Hayat Ağacı Derneğinde ürün çeşidine göre sisteme kaydedildikten sonra Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak.

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