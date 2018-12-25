Bir ton bakır kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta merkeze bağlı Köklüce köyünde bir ton bakır kablo çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köklüce köyünde meydana gelen bakır kablo çalma hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, 2 adet akü, 4 adet kablo kesme makası, 1 adet mazot boşaltma pompası, 1 ton eritilmiş bakır kablo, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet boş şarjör, 2 adet boş fişek, 3 adet dolu fişek, 2 adet el telsizi, 2 adet av tüfeği fişeği, 2 adet sahte araç plakası, 8 adet bıçak, 1 adet testere, 1 adet nacak ve 2 adet demir ayaklıkla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.