Bir yıl arayla çekilen farklı görüntüler yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi

Sivas'ta özlenen kar yağmadı, bir yıl arayla çekilen görüntüler iklim değişikliğini gözler önüne serdi.

Türkiye'de kış şartlarının en sert yaşandığı şehirlerden Sivas kar ve soğuğa hasret kaldı. Sivas'ta Aralık ve Ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta kuraklık endişesi de had safhaya çıktı. Sivas'ta geçtiğimiz yıl 17 Ocak tarihinde çekilen fotoğraflar ile bu yıl 17 Ocak tarihinde aynı noktalardan çekilen görüntüler yaşanan mevsimsel değişmeyi gözler önüne serdi.

Sivaslılar eski kışları arıyor

Sözlü İrfanoğlu, eski kışları aradığını belirterek, “Biz çocukluk yıllarımızdaki kışları çok arıyoruz. Ancak küresel ısınma dolayısıyla olağan üstü değişiklikler oldu. Kutuplardaki buzların erimesi, su seviyelerinin yükselmesi, tsunamiler ve iklim değişiklikleri Sivas'ı da etkiledi. Kar kış yoktur, dolayısıyla barajlarımızdaki su seviyeleri, bitkilerimiz, ekinlerimiz kar altında kalıp büyümesi, suyunu yeterince almış olmasının ekonomik anlamda bize getirileri vardı ama şuanda kaygı duyuyoruz, Allah sonumuzu hayırlı etsin. Sivas kar ile özleşmiş bir şehirdir, soğukla özleşmiş bir şehirdir. Kar yağdığı zaman hava ılıman olur, havalar ılıyınca bizler sokaklarda gezerek, çocuklarımız oynayarak karın tadını çıkartır. Biz iklim olarak alışık olduğumuz için kar yağınca çocuk gibi seviniriz. Kar yağışı olmadığı için kış mevsimi bizi tatmin etmiyor, biz o günleri arıyoruz” dedi.

“Bu gidişle kar duasına çıkacağız”

Mehmet Yavuz, kar yağışı olmazsa kar duasına çıkacaklarını belirterek, “Bu gidişat hiç iyi değil, kuraklık aldı başını gidiyor. Geçen sene buralar bembeyazdı, her taraf kardı, kartpostallık resimler çekiyorduk. Kar yağışının bir ay öncesinden başlaması gerekiyordu ama hala başlamada. Bu gidişle kar duasına çıkacağız gibi, Allah yardımcımız olsun. Türkiye genelinde bir sıkıntı var kuraklık konusunda. İnşallah yağar diye ümit ediyoruz. Biz Sivaslılar olarak karı seviyoruz, beyaza alışkınız. Maalesef bu sene karı hala görmedik. İnşallah önümüzdeki senelerde bu şekilde olmaz” diye konuştu.