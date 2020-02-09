Bir zamanların vazgeçilmezleri, günümüzün en değerli hurdaları oldu

Sivas'ta bir zamanlar evlerin vazgeçilmez araç ve gereçleri arasında yer alan bakır ürünleri, günümüzde hurdacıların gelir kaynağı oldu.

Sivas'ta 30 yıl öncesine kadar evlerin olmazsa olmazı olan bakır tabak, tencere ve kazanlar bugün en değerli hurdalar arasında yer alıyor.

Sivas kent merkezi hurdacılar sitesinde esnaflık yapan Mustafa Bora, yaklaşık 50 yıldır hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtip, köyleri gezerek eski bakır eşyaları topladığını belirtti.

Dükkanı müzeyi andırıyor

Bora'nın hurdacılar sitesinde bulunan iş yeri adeta müzeyi andırıyor. Dükkanda 50 yıllık araç ve gereçleri görmek mümkün. Bugün hurda olarak değerlendirilen ürünler geçmişteki insan yaşantılarına, zanaatkarlığa ve kültüre ışık tutuyor.

Kilosu 25-30 TL

Bora, köy köy gezerek topladığı eski bakır eşyaları fabrikalara kilosu 25 ile 30 TL arasında sattığını belirterek, “Ben 50 senedir bu işi yapıyorum. Merkep arabasıyla hurda toplamaya başladım. Daha sonra bu dükkanı açtım. Bakır; tas, tabak, tencere, leğen, kepçe, tava ne bulursak alıyoruz. 30-40 senelik bakır bunlar, eski insanların çorba pişirdiği tencereler, hamur yoğurduğu leğenler. Bu bakırları fabrikalara veriyoruz, İstanbul da Ankara da toptancıları var. Hurdaların en değerlisi bakır. Çünkü kilosu 25-30 TL. Hurdanın kilosu 1,1.5 lira.

Antika sevenler de alıyor

Bora, topladıkları bakır eşyaları bakır toptancılarına sattıklarını, ancak evlerinde, iş yerlerinde şark köşesi oluşturmak isteyenlerin de kendilerine geldiğini belirtip, “Biz topladığımız ürünlerin düzgün olanlarını temizliyoruz. Şark köşesi oluşturmak isteyenler dekor olarak bunları kullanmak istiyor” dedi.