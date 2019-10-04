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Birinciliği Ulaş aldı

Camiler ve Din Görevliler Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.


İl Genelinde düzenlenen bilgi yarışmasında Ulaş İlçesine bağlı Karacalar Köyü Cami İmam Hatibi Ali Cankurt il birincisi oldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde Camiler ve Din Görevliler programında düzenlenen ödül töreninde İl birincisi Ali Cankurt'un hediyesini Ulaş İlçe Müftüsü İzzet Kendir'in elinden aldı. Kendir burada yaptığı açıklamada, “Hafta nedeniyle bir çok etkinlikler yapıldı. Bu kapsamda ilçede yapılan bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan hocamız, ilçemizi temsilen il genelinde yarışarak İl birincisi olmuştur. Bu da bizleri gururlandırmıştır. Hocamızın bu başarısı ilçemizdeki diğer hocalarımıza örnek olacak gayretlerini arttıracaktır. Hocamıza bizlere böyle bir sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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