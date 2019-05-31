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Bisiklet Milli Takım kampı Sivas'ta yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Milli Takım Kampı 25 Haziran Salı günü Sivas’ta start alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet Milli Takım Kampı 25 Haziran Salı günü Sivas'ta start alacak.


Sivas'ta 10-14 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Bisiklet Dünya Şampiyonasına hazırlık aşaması olan Milli Takım seçme kampına kayıtların başladığı açıklandı.


Seçme yarışlarına katılmak isteyen bisikletçiler www.tiesf.gov.tr adresinden formu doldurup en geç 16 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar deaf.bisiklet@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerektiği belirtildi.

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