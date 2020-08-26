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Bisikletten düşüp başını çarpan genç kurtarılmadı

Sivas’ta bisikletten düşüp başını çarpan genç kurtarılmadı.

Sivas'ta bisikletten düşüp başını çarpan genç kurtarılmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'a bağlı Sögütçük köyünde meydana geldi. Hilmi Yılmaz isimli 18 yaşındaki genç, bisikleti ile köyün su deposunun bulunduğu tepeden inerken dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarparak ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybettiği düşünülen genç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Uyulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hilmi Yılmaz'ın 4 kardeşin en büyükleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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