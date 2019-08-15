Boccia antrenmanları devam ediyor

Bu kapsamda Bedensel Engelliler Boccia antrenmanları Taha Akgül Spor Salonunda antrenör Şefika Şeker Kaygusuz yönetiminde devam ediyor.

Ümit ve genç sporcuların katıldığı antrenmanda, sporcuların performansları antrenör Kaygusuz'dan tam not aldı.

Boccia antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ise, antrenmanlar hakkında bilgi vererek, aralıksız çalıştıklarını söyledi. Kaygusuz, “Boccia antrenmanlarımız yoğun tempoda sürüyor. Sporcuları iyi bir şekilde müsabakalara hazırlıyoruz. Şuanda yaz okulumuz var. Eylül'e kadar yaz okulumuz sürecek. Ardından da sezon açılacak ve şampiyonlara gideceğiz. Sporcuların performansları beni umutlandırıyor. İnşallah yeni sezonda Sivas'a birçok derece kazandıracağız” ifadesini kullandı.