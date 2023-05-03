İhlas Haber Ajansı

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Boğazına ip dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye koştu

Sivas’ta itfaiye ekipleri çatıda boğazına ip dolanarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak doğal ortamına geri bıraktı.

Sivas'ta itfaiye ekipleri çatıda boğazına ip dolanarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak doğal ortamına geri bıraktı.


Sivas'ın Mimar Sinan mahallesinde bir apartmanın çatısına konan ebabil kuşunun boynuna ip dolandı. Kuşun mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önemlerini alarak titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda ebabil kuşunu dolandığı ipten kurtardı. Kuş sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

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