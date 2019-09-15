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Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Sivas’ta bir iş yerinin terasında bulunan tavuk ve civcivler, yangından dolayı oluşan dumandan dolayı boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldular.

Sivas'ta bir iş yerinin terasında bulunan tavuk ve civcivler, yangından dolayı oluşan dumandan dolayı boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldular.


Edinilen bilgiye göre yangın, Sularbaşı Mahallesi İmamhatip sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında bilgisayar ve fotokopi malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden yoğun bir duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan iş yerinin teras kısmında bulunan çok sayıdaki tavuk ve civciv ise boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yangından kimse etkilenmezken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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