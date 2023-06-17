Bölgede tek, fizik tedavide sanal zeka ve görselleri kullanılacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde sanal zekayla çalışan "Teknolojik Rehabilitasyon Ünitesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Fizik tedavide bireylerin hareketlerini yapay zekâ kontrollü etkileşim içinde yapabilen ve hareketleri görsele dönüştüren teknolojinin ikinci uygulama noktası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi oldu. Sistemin yer aldığı Teknolojik Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışı geçtiğimiz gün yapıldı.

Sistemin çalışmasını yerinde inceleyen Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, fizik tedavilerinde kullanılan ileri teknoloji ile hasta göçünün önüne geçeceklerini belirtip, “Hastanemizi her geçen gün yeni cihazlarla buluşturuyoruz. Kliniğimize kazandırdığımız üniteyle birlikte uzun ve zahmetli bir süreç olan rehabilitasyonda ileri teknolojik uygulamalar yapılacaktır. Böylelikle hastaların gelişimleri objektif bir şekilde ölçülerek gerektiğinde tedavilerinde değişiklik yapılacaktır. Bunları yaparken hastalarımız sıkılmayacak ve ekrandan hareketlerini izleyecektir. Yeni ünitemiz ileri teknolojik hizmetleriyle bölgesinde tek olması ile oldukça önemli bir görevi üstlenmektedir. Hastalarımız aldıkları hizmet ile birlikte farklı bir yere gitme ihtiyacı duymadan tedavilerini burada sürdürecekler. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sanal zeka ile fizik tedavi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Musa Polat konuşmasında, “Kliniğimiz kas iskelet sistemi, rehabilitasyon ve romatizmal hastalıkların tedavisinde bütüncül olarak yaklaşım göstermektedir. Teknoloji tabanlı rehabilitasyon merkezimizle birlikte şehrimizin ve bölgemizin önemli bir rehabilitasyon merkezi haline dönüştük. Ünitemizde denge cihazı, el egzersiz robotu ve sanal gerçeklik egzersiz sistemimiz bulunmaktadır. Cihazlarımız bireylerin hareketlerini bir yapay zekâyla etkileşim içinde yapabilme imkânı sunuyor. Bu cihazlara sahip olmamız sadece sağlık hizmetleri açısından değil aynı zamanda üniversite hastanelerin temel görevleri arasında bulunan araştırma görevlilerinin, uzmanların yetişmesinde ve akademik çalışmalara destek vermek açısından oldukça önemlidir. Üniteyi, kliniğimize kazandıran başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere tüm idarecilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.