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Bölgesel Trap Atış müsabakaları sona erdi

Sivas’ta düzenlenen “Bölgesel Trap Atış müsabakaları” sona erdi.

Sivas'ta düzenlenen “Bölgesel Trap Atış müsabakaları” sona erdi.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği organizesinde “Spor Sivas” projesi çerçevesinde Sivas'ta “Bölgesel Trap Atış müsabakaları” düzenlendi.


Sivas Trap Skeet Atış Poligonunda düzenlenen turnuva 2 seri+final etapları dahilinde gerçekleştirildi. Müsabakalara 40 sporcu katılım sağladı. Heyecan dolu turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi. Madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler ve hakemler takdim etti.

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