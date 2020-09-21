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Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı.


Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında bırakılan şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. İhbarı alan ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Sivas-Erzincan Karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanı incelemesinin ardından valizi, uzaktan kumanda edilen bir düzenekle patlattı. Şüpheli valizin boş olduğu anlaşıldı. Ekipler normale dönerken bir süre araç ulaşımına kapatılan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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