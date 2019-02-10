Bora Duran hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Bora Duran Sivas'ta bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.

Son günlerin gözde sanatçılarından biri olan Bora Duran, Primemall Sivas'ta hayranlarıyla buluştu. Alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı söylediği şarkılarla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören sanatçı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekindi.

Sanatçı Boran Duran,"Dünyadan ve ülkemizden bir çok farklı dansçıdan, kendilerine öz kendi yörelerine öz kendi sitillerine, tarzlarına öz dans videoları istedim. Kendi çekimlerimle beraber o videoları birleştirerek böyle evrensel bir iş yapmaya çalıştık. Güzel de oldu. 3-4 aydır gelen tepkiler doğrultusunda görüyoruz ki anlıyoruz ki hale yeni gelmekte olan videolar var. Herkes içine dahil olmak istiyor. Yeni yeni videolar çekiliyor. Çok kısa bir zaman içerisinde yeni bir şarkı çıkaracağız. Onun haricinde de 5-6 tane böyle mini bir albüm hazırlıyorum. Onu da Eylül-Ekim gibi çıkartmayı düşünüyorum." dedi.

Kışın çok çalışkan biri olamadığını söyleyen Duran,"Kışın böyle kış uykusuna yatıyor gibi oluyorum. Baharla beraber açılıyorum. Neşeleniyorum, keyifleniyorum. Notalarla coşuyorum ve şarkıları, klipleri yapıyorum. Kışın daha çok demleniyor, besleniyor gibi oluyorum ama kışında yaptığım şarkılar var. Aslında artık hüzünden beslenmeyi sevmiyorum." diye konuştu.