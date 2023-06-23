Bozkır olarak bilinen Sivas'ta Karadeniz'i andıran görüntüler mest ediyor

Sivas'ta bu yıl yaşanan yoğun yağışların ardından bazı bölgeler Karadeniz'i andırıyor. Yeşil bitki örtüsü ile görenleri mest eden eşsiz doğa, ziyaretçilerini bekliyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Şerefiye köyü bölgesi, eşsiz doğasıyla görenleri büyülüyor. Coğrafi konumu itibarıyla Karadeniz'e yakın olan ilçe bitki örtüsüyle de Karadeniz Bölgesini andırıyor. Çam ağaçlarından oluşan ormanları, yüzlerce tür çiçek ve canlılara ev sahipliği yapan bölge, ziyaretçilerini bekliyor.

2023 yılında yaşanan yoğun yağışların ardından eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı bölgede, dağ yamaçlarından çıkan doğal kaynak suları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Ziyaretçiler; Sivas'ın bozkır olarak bilindiğini ancak bu bölgesinin ise Karadeniz'e benzediğini ifade ediyor.

“Karadeniz'i görmek isteyen doğaseverler buraya gelsin”

Bölgeye doğa tutkunlarını davet eden Ütükyurdu köyü sakini Yunus Bedir, “Sivas her ne kadar bozkır olarak bilinse de, bizim yöremiz Karadeniz'e yakın olduğu için biraz daha yeşil ve ormanlık. Gördüğünüz ırmak, Kızılırmak'a karışıyor ama tatlı su. Her taraf yemyeşil ormanlık, engebeli arazi. Karadeniz'i görenler bilirler. Burası Sivas'a kayıtlı ama Karadeniz iklimi alıyor. Burası Sivas'ın Karadeniz'i. Karadeniz'i görmek isteyen doğaseverler buraya gelsin” dedi.

Mete Bedir ise, “Sivas'ın rakımı bin 500 iken burası 2 bin 100 civarı. Yüksek olduğu için Karadeniz iklimi görüyor. Burası Sivas'tan çok çok ayrı diyebiliriz. Normalde Sivas bozkır olan bir yer ama burada olmayan ağaç türü yok, yabani fındık bile var. Burası Karadeniz'e daha yakın olduğu için Sivas'ın Karadeniz'i diyebiliriz” ifadelerini kullandı.