Bozkır yeşeriyor

Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'ta hedeflenen 100 milyon 1 fidanı toprakla buluşturma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Fidanlık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan nezaretinde kurumların konuyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Son fidan şehir merkezinde dikilecek

Kurumların yetiştirdiği fidanlar, üretim safhaları, seralar, yangın söndürme araçları ve proje alanlarını inceleyen Vali Ayhan, Fidanlık ve orman müdürlüğünün teknolojik imkanları kullanılarak Sivas coğrafyasının yeşillendirileceğini söyledi. Ayhan, “Sivas'a son 15 yılda 96 milyon civarında fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. İnşallah bu seneki hedefimizde 100 milyon 1'inci fidanı toprakla buluşturmaktır. Proje kapsamında ki son fidanı da merkeze dikeceğiz. Belediyemiz ile orman işletme müdürlüğümüz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Fidanın yanına bir mermer levha ile bu fidanın anlamını, misyonunu tanzim edeceğiz. Sivas için o fidan özel bir ağaç olacak. Sivas'ın tüm coğrafyasında son 15 yıldaki fidanları sembolize edecek. Bu yıl 2 milyonun üzerinde dikim gerçekleştirildi. Güz döneminde de 2 milyon civarında fidan dikimi yapılacak. Böylece bu seneki hedefimizi yakalamış olacağız” dedi.