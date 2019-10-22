Bozkır'da sonbahar

Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Bozkır kentlerinden Sivas'ta Sonbaharın gelişi ile ağaçların yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas kent merkezinde bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Kuruyan yaprakların uçuştuğu sonbahar renklerinin adeta tüm tonlarının görülebildiği mesire alanı sonbaharı sevenlerin uğrak yeri oldu. Yere düşen yaprakları süpürme görevi ise temizlik işçileri tarafından aralıksız devam ediyor.

Vatandaşlarda Sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri fırsat bilerek fotoğraf çekildiklerini söylediler.