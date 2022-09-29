“Bozkırın Elmasları” Çalıştayı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliğiyle yürütülen "Bozkırın Elmasları” Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

SCÜ Çok Amaçlı Salonda düzenlenen çalıştaya, Sivas Vali Yardımcısı Kadir Algın, SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Enis Baha Biçer, BİLSEM Müdürü Abdullah Toker, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sezen Güleç, bilim insanları ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti. Programın açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Algın, SCÜ ve BİLSEM arasındaki işbirliğini önemli bulduğunu ifade ederek, çalıştayın düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yekbaş “Eğitimin hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz. Sizlerin burada eğitim adına, çocuklarımızın gelişimleri adına çalışmalarınızı görmek bizi son derece mutlu ediyor. Çalıştayın hem şehrimiz hem de ülkemiz adına güzel katkılar vereceğine canı gönülden inanıyorum.” dedi.

Sonrasında söz alan BİLSEM Müdürü Toker, “Çalıştayımızı, özel yetenekli öğrenciler üzerine çalışmış, 7'si farklı üniversitelerden ve 14 tanesi SCÜ'den olmak üzere 21 akademisyen ve 18 farklı branştan katılım yapan 126 tane öğretmenin katılımıyla gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Çalıştay, 30 Eylül'e kadar devam edecek.