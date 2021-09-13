Bozkır'ın yaylaları Karadeniz'i aratmıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan ve ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunan Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik yaylaları Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik yaylaları ve Tekke Deresi son yıllarda kamp turizmi başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar haline geldi. Soğuk suları, temiz havası ve doğası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen bölgeler şehir içi ve şehir dışından birçok vatandaşın uğrak yerine oldu. Doğa sporcularının da sıkça tercih ettiği Koyulhisar yaylalarının, gelecekte en çok tercih edilen kamp turizmi alanlarından birisi olması bekleniyor. Önemli doğal güzelliklere sahip olan Koyulhisar ilçesinde sarıçam, gürgen, meşe ve köknar ağaçları bulunuyor.

Ekoturizme yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor

Sağlık turizmi açısından büyük öneme de sahip olan yaylalarda kampçılık, trekking, bisiklet, at binme, olta balıkçılığı, foto safari gibi ekoturizme yönelik faaliyetler gerçekleştirilebiliyor. Soğuk kaynak sularınca zengin olan bu dağlık sahalar önemli birer mesire ve avlanma bölgesi olarak da göze çarpıyor. Özellikle yayla ve orman içindeki yollar yürüyüş sporu, mantar safarisi için Kelkit vadisi ise yamaç paraşütüne yönelik koşulları barındırıyor. Diğer yandan ülkemizde yaşlıların da bu bölgeye gelerek zaman geçirdikleri görülüyor. Yaşlı turizmine hizmet verebilecek nadir yerlerden birisi olan bu yaylaların bazılarında da konaklama-yeme içme imkânları bulunuyor.

“Doğal hayatı burada keşfetme şansına sahipsiniz''

Kızılırmak köyü yakınları Oymalık Milli Parkı'nda kamp yapan Zekeriya Öztemur, “Birkaç gündür çevredeki yaylalarda faaliyetlerimiz oldu. Kamp yaptık. Gerçekten buralar çok çok güzel. Sivas'ı İç Anadolu Bölgesi'nde bozkır bir coğrafya olarak biliyoruz ama aslında öyle değil. Gerçekten burası tamamen Karadeniz kısımlarına benziyor. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çok güzel soğuk sular var. Kuş sesleri mükemmel. Doğal hayatı burada keşfetme şansına sahipsiniz. Bütün doğa sevenleri buraya bekliyoruz” dedi.

“Doğal güzellikleri de büyülüyor''

Doğa sporcusu İbrahim Kunpas ise “Biz Duman Baba mevkiinden başlayarak bir doğa gezisine katıldık. Yaptığımız doğa yürüyüşümüzde Kuzguncuk Yaylası, Arpacık Yaylası ve Söbüce Yaylası'nda güzel bir gezimiz oldu. Sivas'ın İç Anadolu Bölgesi'ndeki güzelliklerinin yanı sıra Karadeniz Bölgesi kısmında bulunan doğal güzellikleri de büyülüyor. Çam Ormanları, otantik yayla evleri, güzel havası ve farklı doğasıyla herkesi cezbeden Koyulhisar Yaylaları mutlaka görülmeli. Tüm doğaseverleri bekleriz” diye konuştu.

Orman yangınına karşı 7/24 denetim

Öte yandan bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın ve kaçak kesime karşı 7/24 denetimlerini sürdürüyor. İlk müdahale aracı ve arasöz gibi araçlarında hazır bulunduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. Diğer alanlarda ise ateş yakılmasına izin verilmiyor, yakanlar hakkında idari işlem yapılıyor.