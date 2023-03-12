Bozyiğit: “ Bu eşsiz eserin her dizesinde Aziz Türk milletinin kahramanlığını görmekteyiz”

Eğitimci İş İnsanı Onur Feridun Bozyiğit, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozyiğit, yayımladığı mesajda , “Merhum Mehmet Akif'in bu eşsiz eserinin her dizesinde Aziz Türk milletinin kahramanlığını, fedakârlığını ve bağımsızlık düşüncesini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, “ Üstün bir mücadele ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Kahraman Ordumuza” hitaben yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Milli Şairimiz ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milletvekilleri arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı dolayısıyla verilen ödülü kabul etmeyip, “Milli Marş para ile yazılmaz” diyerek “Darül Mesai” adlı bir hayır kurumuna bağışlamıştır” dedi.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu eşsiz eseriyle Türk milletine vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik, ortak düşünce ve değerler ekseninde buluşturarak zirveleştirdiğini söyleyen Bozyiğit, " Merhum Mehmet Akif'in bu eşsiz eserinin her dizesinde Aziz Türk milletinin kahramanlığını, fedakârlığını ve bağımsızlık düşüncesini görmekteyiz. Mehmet Akif, “O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değildir, o milletimindir” diyerek bu eşsiz şiirini Aziz Türk milletine hediye etmiştir. İstiklal Marşı, tam bağımsızlık ve kurtuluş savaşı mücadelesi veren kahraman ordumuzun gösterdiği iman, inanç, cesaret, kararlılık ve hürriyet aşkını en güzel ve coşkulu bir şekilde ifade etmektedir. Yüce Türk Milletinin, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur. Bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 102.ci Yıl dönümünü kutluyor, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizde şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.