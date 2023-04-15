Bozyiğit : “Bu tatili hedeflerimize ulaşmak için fırsata çevirelim”

Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere birtakım önerilerde bulunan Bozyiğit, işin en önemli püf noktasının iyi hazırlanmış dengeli bir programla hareket etmek olduğunu söyledi. Bozyiğit, “Belirli bir zaman diliminde ders çalışmak, konu tekrarları yapmak, eksikliklerini gidermek belirlenen hedef sorulara ulaşmak ve dinlenmek içinde kendinize zaman ayırmak önemli olacak. Tatilde uyku saatlerinin düzenini bozmamaya ve günümüzü programda dahilin de yaşamaya özen gösterelim. Özellikle eksik konularımızı tespit edip onları mutlaka halledelim. Bu tatil dönemini hedeflerimize ulaşmak için ciddi bir fırsat olarak bilelim. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları olarak sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerimiz için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimizin her öğrenci için özel geliştirdiği ders çalışma programları; deneme analizleri, gelişim raporları ve sınav grubu öğretmenlerimizin yürüteceği soru çözme kampları, konu eksikliklerinin giderilebileceği hızlandırma dersleri ile öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün " Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak " düşüncesinden hareket ettiğini belirten Uzman Eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, " Gelecek yüzyılın çocuklarını büyük bir özenle yetiştiriyoruz” diyerek sözlerine son verdi.