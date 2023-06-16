Bozyiğit eğitimden sonra danışmanlık sektöründe de iddialı

ECP Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Onur Feridun Bozyiğit, danışmanlık firması hakkında şu bilgileri verdi. “ECP Danışmanlık; Ankara, İstanbul, Sivas ve Bodrum'daki şubeleriyle Türkiye genelinde hizmet veren bir kuruluştur. Firmamız, KOSGEB, KOBİGEL, MYK, MESEM, TKDK, İSO KALİTE belgeleri, CE belgeleri ve sürdürülebilir turizm gibi programlarda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle öğrencilerimizi akademik düzeylerinde üst noktalara taşımayı hedeflemekteyiz. Özellikle Sivas'ta gerçekleştirdiğimiz Almanya'nın meslek edindirme projesi olan AUSBİLDUNG ve Denklik projeleriyle dikkat çeken ECP Danışmanlık, 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımızı Almanya'nın nitelikli iş gücüne dahil etmeyi amaçlamaktadır. AUSBİLDUNG projesi, gençlere iş, konaklama ve eğitim garantisi sunarak onları geleceğe hazırlamaktadır. Denklik projesi ise üniversite mezunlarına, mezun oldukları bölümlerle ilgili olarak Almanya'da iş imkanları sunmaktadır. ECP Danışmanlık, bu projelerle birlikte ülkemize değer katmaya devam etmektedir. ECP Danışmanlık olarak, her projede bizlerden hizmet alan iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak, kaliteli danışmanlık hizmetleriyle onları desteklemek ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Firma olarak uzman kadromuz ve sektördeki deneyimimizle, bizleri tercih eden iş ortaklarımızın iş süreçlerini iyileştirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine her koşulda yardımcı olmaktayız.”

Firmamız aynı zamanda çeşitli eğitim programlarıyla öğrencilerin akademik düzeylerini geliştirmelerini sağlamaktadır, diyen Bozyiğit, “Yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle öğrencilerimize geniş bir perspektif sunmakta, onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmaktayız. Eğitimlerimiz, uzman eğitmenler tarafından verilmekte olup, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırarak gelecekteki kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmaktadır. ECP Danışmanlık olarak, iş ortaklarımızın başarılarını hedefleyen ve onları uluslararası platformlarda rekabetçi hale getiren çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Sektörel bilgimiz, profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz, fark ve değer yaratan projelerimizle, Türkiye'nin önde gelen danışmanlık firmalarından biri olmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.