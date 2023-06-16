Bozyiğit, “Sınav süresini sonuna kadar değerlendirin”

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Teknokent koleji ve Kapsam Eğitim Kurumları Kurucusu Onur Feridun Bozyigit, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında tüm öğrencilere başarı dileklerinde ve sınavla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Sınav sürecini olumsuz etkileyebilecek heyecan ve kaygı gibi duyguları kontrol etmenin başarıyı arttıracağını belirten Bozyiğit, "Sınava girecek olan öğrencilerimizin iyi bir üniversite eğitimi almak için sıkı bir sınava hazırlık sürecinden geçtiklerini emeklerinin karşılığını almalarını ve yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini sınava en iyi şekilde yansıtarak başarılı olmalarını dilerim. Biz eğitimciler olarak amacımız, öğrencilerimizin hayata hazırlık serüvenlerinde tecrübelerimiz ve önerilerimizle onlara yol göstermek ve yardımcı olmaktır dedi. Sınav anında göz önünde bulundurmalarını istediğimiz ve fayda sağlayacağına inandığımız birkaç öneriyi tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili öğrenciler Sınavlarda zaman sınırlaması olmasaydı birçok öğrenci başarılı olurdu. Böyle bir durumda sınav anında aşırı zorlandığınız bir soruya gereğinden fazla bir zaman ayırmanın anlamı yok. Doğru yanıtı bulduğunuzu zannederek diğer seçeneklere bakmamanız sizin zararınıza olabilir. Aceleci davranmayın. Testler arasında birer dakikalık molalar vermek dikkatinizi dağılıyorsa sizi rahatlatacaktır. Sınav sürenizi son dakikaya kadar değerlendirin. Sınavınız erken bitse bile bütün cevapları kontrol etmeden, boş bıraktığınız sorulara tekrar bakmadan salondan çıkmayın. TYT sınavından sonra sınav hakkında konuşmak soruları tartışmak moralinizi bozabilir. Önemli olan AYT sınavına odaklanmanız ve dinlenmenizdir. Sevgili öğrenciler, kendinize güvenin, yapabileceğinizin en iyisini yapmak için çalışın. Başarı yolunda size en büyük katkının kendinize duyduğunuz güvenden geleceğini unutmayınız. Başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.