Bozyiğit: “Ülkemizi ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum”

Uzman Eğitimci Bozyiğit, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın onlara duyduğumuz güvenden, değerden hareketle ülkemizi ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum " dedi.

“Çocuklarımızın donanımlı ve şuurlu olarak yetişmesi hepimizin ortak amacı”

Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu yaşaması çağın tüm imkanlarından yararlanması, donanımlı, şuurlu ve yetenekli olarak yetişmesi hepimizin ortak amacı diyen Bozyiğit, “Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Yaşama sevincimiz, umudumuz olan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu yaşaması çağın tüm imkanlarından yararlanması, donanımlı, şuurlu ve yetenekli olarak yetişmesi hepimizin ortak amacı olmalıdır. Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz o ölçüde sağlam ve güzel olacaktır” diye konuştu. Temsil ettiği eğitim kurumlarının çağın önünde bireyler yetiştirmek gayesinde olduğunu ve eğitim felsefelerini "Gelecek Yüzyılın Çocukları" sloganıyla özdeştirdiklerini belirten Bozyiğit, "Milli iradeyi temsil eden meclisimizin kuruluşu olan bu önemli günü tüm çocuklara bayram olarak hediye eden Ulu Önder Atatürk' ü, silah arkadaşlarını, canlarını vatan uğruna feda eden tüm şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum " diyerek mesajını sonlandırdı.