Bu anaokulunda çocuklara müzik aşılanıyor

Okul öncesi çocukların gelişiminde müziğin önemini bilerek çocuklara müzik branşında ders veren Sivas AKD KİDS Anaokulu, öğrencilerin müzik aletleri ile zaman geçirerek onlara müziğin önemini ve faydalarını anlatıyor. Okul içerisinde bulunan müzik dersliğinde çeşitli müzik aletleri ile zaman geçirip çocuklara müzik aşılayan Anaokulu öğretmenleri, müziğin çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu Müdürü Ecem Burçak Yazgan, müzik ve çocuk gelişimi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, erken yaşta müzik ile tanışan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde büyük katkılar sağladığının gözlemlendiğini belirtti.

"Branş dersi olarak müzik dersi veriyoruz''

Yazgan, araştırma sonucunda müzik aleti çalan kişilerin beyinlerinde işitsel ve görsel kısımların aktivitesinde artış olduğunu söyleyerek, “Müzik aynı zamanda çocuğun işitsel becerilerinin gelişmesinde çok etkili olduğundan sözel ifadelerinin daha hızlı gelişmesine destek olarak okuma yazma becerilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Küçük yaşta bir müzik aleti çalması ve düzenli olarak bu konuda çalışıyor olmak çocuğun hafızasını güçlendirir, dikkatini daha çabuk odaklamasına yardımcı olur ve çalışma disiplinini kazanmasını sağlar. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin küçük yaş çocuklarda oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. Biz de Sivas AKD KİDS ailesi olarak müziğin çocuklar üzerindeki gelişimsel etkisinin farkında olarak çocuklarımıza branş dersi olarak müzik dersi veriyoruz. Okul öncesi dönemin öneminin farkındalığıyla çocuklarımızın gelişimine katkılar sağlayarak bu süreci en verimli şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz” dedi.