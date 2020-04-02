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Bu caddede sokağa çıkmak yasak

Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddeye giriş ve çıkışlar, kent meydanı girişinden Taşhan'a kadar bariyerlerle engellendi. Polis araçlarından, Pandemi Kurulu karanını ihlal edenlere para cezayı uygulanacağı duyuruldu. Cadde giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tedbir aldı.


Alınan kararı duyan vatandaşlar, karar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdiler.

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