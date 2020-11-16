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Bu göller doğal güzellikleriyle büyülüyor

Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında aynı bölgede bulunan birbirinden güzel 3 göl görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında aynı bölgede bulunan birbirinden güzel 3 göl görenleri kendine hayran bırakıyor.


Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Canova köyü doğal gölleriyle dikkat çekiyor. İrili ufaklı yüzlerce göle sahip Sivas'ta Canova köyüne iki kilometre mesafedeki göller görenlerin ilgisini çekiyor. Aynı bölgede bir birine yakın olan bu göller birçok doğaseveri kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle beraber görenleri büyüleyen görüntü ortaya koyan göller, her geçen gün ilgi çekmeyi başarıyor. En çok dikkati, gözü andıran ve etrafında halka şeklinde bulunan ağaçlar nedeniyle Karagöl çekiyor. Gölün etrafındaki ağaçlar hazan mevsimiyle beraber adeta renk cümbüşüne dönüştü.

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