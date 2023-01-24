Bu hastalığa dikkat, sakatlık ve ölüm riski yüksek

Hasan Çetinkaya, meningoensefalit geçiren çocuklarda sakatlık ve ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, ateş, kusma baş ağrısı, bilinç bulanıklığı şikayetlerini varsa vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Hasan Çetinkaya, beyin zarı iltihabına menenjit, beyin dokusu iltihabına ise ensefalit adının verildiğini ve bu iki durum beraber ortaya çıktığı durumlara ise meningoensefalit adını verdiklerini belirterek, “Bakteri ve virüsler çoğunlukla bu duruma neden olur. İçinde bulunduğumuz sonbahar-kış döneminde çocuklarda dirençli ateş-öksürük, orta kulak ve akciğer enfeksiyonları sıkça görülürken, beraberinde meningoensefalit şüpheli çocuklarda da artış izlenmektedir. Çocukta ateş, kusma, ishal, iştahsızlık, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları, döküntü, bilinç bulanıklığı, uyku hali ve havale gibi şikayetler görülebilir. Bebeklerde sürekli ağlama, huzursuzlukla birlikte bıngıldak bombeliği ortaya çıkabilir” dedi.

“Erken tanı ve hızlı tedavi önemli”

Dr. Hasan Çetinkaya, Meningoensefalit hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını söyleyerek , “Erken tanı ve hızlıca tedavinin başlanması çok önemlidir. Fizik muayenede ense sertliği ve diğer meninks irritasyon bulguları varlığı olabilir. Tanıda altın standart neden olan etkenin beyin omurilik sıvısında (BOS) gösterilmesidir. BOS örnekleri ile kan tetkiklerinin de alınması gerekmektedir. Sakatlık ve ölüm riski yüksek olduğu için, bakteriyel meningoensefalit düşünülen çocuklarda hemen antibiyotik tedavisi başlanması gerekmektedir. Bütün hastalar hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulmalıdır. Bilinç bozukluğu, havale geçirme gibi bazı durumlarda yoğun bakım desteği gerekebilir. Viral menenjitlerde antibiyotik kullanımı gereksizdir, istirahat ve bol sıvı tüketimi önerilir. Yeterli tedavi sağlanamazsa yürüme bozukluğu, görme kaybı, işitme kaybı, nöbet geçirme, bilişsel kayıplar, hidrosefali ve ampütasyon gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Kalabalık ortamlar ve yakın temas bulaş riskini arttırıyor”

Öpüşmenin ve yakın temasta bulunmanın meningoensefalit hastalığında bulaş riskini arttırdığını ifade eden Çetinkaya, “Bakteri veya virüs taşıyıcısı ile öpüşmek, yakın temasta bulunmak, aynı yerde yaşamak gibi durumlarda sağlıklı kişilere tükrük veya salya aracılığı ile bulaş olabilir. Meningokok enfeksiyonu geçiren bir kişinin yakın çevresine önlem amaçlı antibiyotik tedavisi başlanması önerilir” diye konuştu.