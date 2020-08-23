Bu ilçede 200'e yakın tescilli tarihi yapı bulunuyor

Sivas'ta doğal güzelliği kadar 200'e yakın tescilli tarihi yapısı ile de dikkat çeken Divriği ilçesi, adeta açık hava müzesini andırıyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 165 kilometre olan Divriği ilçesi, Hititler döneminden günümüze kadar yerleşim yeri olarak kullanılırken, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Türk egemenliğine girdi. Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen birçok eşsiz esere de ev sahipliği yapan ilçede Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında inşa ettirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren ilk eser oldu. İlçede Mengüçekoğulları tarafından inşa edilen Kesdoğan Kalesi ise Anadolu'daki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. Bunların yanında ilçede 150'nin üzerinde konak, han, hamam, köprü ve bedesten gibi tarihi yapı bulunuyor. Adeta açık hava müzesini andıran ilçede tescilli sivil mimarilerin de yanı sıra dünyanın en iyi 10 kanyonundan biri olarak nitelendirilen Çaltı Kanyonu ve peri bacalarına benzerliği ile dikkat çeken Şeytan Kayalıkları da görenleri hayran bırakıyor. Bu ilçeye giden tarih ve doğaseverler pişman olmadan dönüyor.

“200'e yakın tescilli tarihi eser var”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, yaklaşık 200'e yakın tarihi tescilli eser olduğunu belirterek, “Divriği çok güzel bir yer. Mengüceklere başkentlik yapmış ve Osmanlı mimarisiyle öne çıkan eşsiz bir ilçe. Aşağı yukarı 200'e yakın tescilli tarihi eserimiz var. Başta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası olmak üzere 150'nin üzerinde konak, hanlar, hamamlar, köprüler, bedesten, mezarlıklar ve bunun gibi gözle görülür elle dokunur birçok eserimiz var. Bunları biz önce ülkemize, sonra tüm dünyaya tanıtacağız. Çünkü bunlar dünya mirası ve insanlığın ortak eserleridir” dedi.

“İlçe adeta turizm atağı yaptı”

Başkan Gök, Divriği'nin çok hızlı bir turizm atağı yaptığını ifade ederek, “Hepimiz burayı bir adım daha ileri götürmeye çalıştık. Şu an 7 bin turistten 70 bin turisti yakalamıştık ama ülkenin içinde bulunduğu durum tabii bu işleri yavaşlattı. Ama hedefimizden vazgeçmedik. Şimdi ne yapıyoruz. Araştırmamızı yapacağız, seyir terasımızı yapacağız, havaalanımızı uçak iner hale getireceğiz. Bu durgun dönemde geleceğe hazırlanıyoruz” diye konuştu.