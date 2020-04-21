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Bu ilçede ki tüm muhtarlar bir aylık maaşlarını bağışladı

Sivas’ın Gürün ilçesindeki 79 muhtar, bir aylık maaşlarını “Biz bize yeteriz” kampanyasına bağışladı.

Sivas'ın Gürün ilçesindeki 79 muhtar, bir aylık maaşlarını “Biz bize yeteriz” kampanyasına bağışladı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde Gürün Muhtarlar Deneği öncülüğünde ilçede görev yapan 79 muhtar, bir aylık maaşlarını “Biz bize yeteriz” kampanyasına bağışladı. Gürün Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Aktepe, toplanan parayı ilgili hesap numarasına yatırıp, dekontunu ilçe kaymakamı Kadir Algın'a teslim etti. Aktepe, ülkemizde, birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulan şu günlerde, Gürünlü muhtarlar olarak bir nebze de olma “biz bize yeteriz” kampanyasına destek vermek istediklerini belirtip, “Bu kapsamda Gürünlü muhtarlar olarak bir aylık maaşlarımızı bağışlamak istedik. Topladığımız parayı bankaya yatırdık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Dekontu teslim alan ilçe kaymakamı Algın'da anlamlı bağışlarından dolayı muhtarları tebrik etti.

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