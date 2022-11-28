Bu ilçede tüm öğrenciler bir saatliğine engelli oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kaymakamlık, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabilmesi için örnek bir projeye imza atarak, ilçede bulunan tüm öğrencilerin bir saatliğine engelli bireyler gibi hissetmelerini sağladı.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, engelli bireylere duyarlı bir toplum oluşturulması adına ilginç bir projeye imza attı. Kahveci, ilçede eğitim gören tüm öğrencilerin engelli bireyler ile empati kurmalarını sağlamak için tekerlekli sandalye, göz bantları ve kulaklıklar temin etti. Öğrenciler bu araç ve gereçleri kullanarak bir saatliğine de olsa yürüme, görme ve işitme engelli bireyler gibi hissetme imkanı buldu.

Bir saatliğine engelli oldular

Tekerlekli sandalyeler ile okul içerisinde bir saat geçirmeye çalışan öğrenciler bir hayli zorlandı. Okullarının kütüphanelerine giren öğrenciler üst raflardaki kitaplara uzanamadı. Sınıflarında sıralarına ulaşmakta güçlük çekti, yemekhanede yemeklerini alıp masalarına geçmeleri adeta onlar için imkansız bir hal aldı. Göz bantları ile el sanatları dersine giren öğrenciler ise ellerindeki kilimleri dokuyamadı. Kulaklıkları takarak arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan öğrenciler dertlerini anlatmayı beceremedi. Engelleriyle karşıdan karşıya geçen, bankamatikten para çekmeye çalışan ve bakkaldan alışveriş yapmak isteyen öğrenciler, engelli bireylerin okul dışında yaşadıkları zorlukları da birebir hissetme imkanı buldu.

Öğrenciler, yaşadıkları tecrübe ile engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorlukları daha iyi anladıklarını belirterek, onlarla ilgili yapabileceklerinin farkına vardıklarını söylediler.

Hedef bu bilinci gelecek nesillere taşımak

Projeleriyle ilgili açıklama yapan Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, 497 öğrenciyle yaptıkları çalışmayla 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye bu bilinci taşımayı amaçladıklarını belirterek, “Akıncılar Kaymakamlığı olarak bu projeyi geliştirdik. ‘Farkındaysan engeller yok olur' adı altında başlattığımız bu projeyle ilçemizde öğrenim gören 497 öğrencimizin 1 saatlerini tekerlekli sandalyeyle birlikte, bir saatlerini atış poligonlarında kullanılan kulaklıklarla birlikte bir saatlerini de göz bantlarıyla geçirmelerini diledik. Tekerlekli sandalyeleri kullanan öğrencilerimiz yaya geçitlerinde park edilen bir aracın görme engelli vatandaşlarımıza çıkarttığı zorluğu, göz bandı takan bir öğrencimiz alışveriş yaparken yaşanan zorlukları birebir yaşayarak görmüş oldu. Biz ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle 497 öğrencimize hitap ettik. İnanıyoruz ki 20 yıl sonrasının anne ve babaları olarak 5 bin kişiye belki de 40-50 yıl sonra 30-40 bin kişiye hitap etmiş olacağız” şeklinde konuştu.