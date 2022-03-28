Bu kareler kışın nasıl geçtiğini ortaya koydu

Sivas'ta sert geçen kıştan geriye yüksekliği 4 metreyi bulan kar birikintileri kaldı.

Sivas son yılların en sert kışını yaşadı. Bu yıl bol kar yağan Sivas'ta özellikle Mart ayı içerisinde art arda soğuk rekorları yaşandı. Kış soğukları Mart ayının son günlerine kadar devam etti. Sivas'ın Zara ilçesi Karabayır bölgesinde geçtiğimiz gün çekilen fotoğraflar kışın ne kadar sert geçtiğini gözler önüne serdi. Mart ayının son gülerinin yaşandığı Sivas'ta yüksekliği 4 metreyi bulan kar birikintileri dikkat çekti. Rüzgarın taşıdığı yüksek kar birikintileri çocuklara eğlence oldu.