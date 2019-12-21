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Bu ke?ileri g?renler, kuaf?rden ??kt?klar?n? d???n?yor

Sivas’ta uzun ve taral? sa?lar? ile dikkat ?eken ke?iler, kendilerini g?renlere kuaf?r salonundan ??km?? gibi bir izlenim veriyor.

Sivas'ta uzun ve taral? sa?lar? ile dikkat ?eken ke?iler, kendilerini g?renlere kuaf?r salonundan ??km?? gibi bir izlenim veriyor.


Sivas'ta ya?ayan Serkan ?akar taraf?ndan yeti?tirilen ke?iler sa? ?ekilleri ile dikkat ?ekiyor. Sanen ve Halen cinsi ke?ilerin melezlenmesi ile do?an uzun sa?l? ke?iler, di?er ke?ilerin iki kat? bedelle al?c? buluyor. G?r?n?mleriyle y?zlerde tebess?m olu?turan ke?ilerin sahibi ?akar, 4 bu?uk y?ld?r hayvanc?l?k yapt???n? belirterek kendisi de ilk kez uzun sa?l? ke?ilerle kar??la?t???n? s?yledi.



??ok komik buluyorlar?


Serkan ?akar, uzun sa?l? ke?ilerin komik bulundu?unu belirtip ??u an da 42 tane ke?imiz var. Baz?lar? proje ke?isi oldu?undan dolay? sa?lar? uzun. Biz onlar? melezleme yoluyla ?rettik. Cins ke?ilerdir. S?t verimleri de ?ok y?ksek. G?ren insanlar?n ?ok ilgisini ?ekiyor. Sa?lar? uzun oldu?u i?in de?i?ik geliyor. Sevmeye, foto?raf ?ekilmeye gelenler oluyor. Fiyatlar? di?erlerine g?re daha y?ksek. Nadir ??kt?, devaml? kar??la?t???m?z bir durum de?ildi. 4 bu?uk y?ld?r bu i?i yap?yoruz. ?lk defa b?yle sa?lar? uzun olan ke?i ??kt?. Sosyal medyada ke?ilerin foto?raflar?n? durum olarak payla?t?k. Ke?ileri insanlar g?rd? ?ok yorum ald? herkes gelip foto?raf ?ekilmek istediler. ?ok komik buluyorlar? dedi.

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