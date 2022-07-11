Bu kez podyuma buzağılar çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasında podyuma birbirinden güzel buzağılar çıktı.

Zara Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 26 buzağı jüriden tam not almak için podyuma çıktı. Yarışma sonunda Hasan Alkan'a ait buzağı birinci, Mustafa Yüksel'e ağıt buzağı ikinci, Meryem Doğan'a ait buzağı üçüncü olurken Halil Söyler'e ait buzağı jüri özel ödülü, Kürşat Güldal'a ait ikiz buzağılar ise sempati ödülüne layık görüldü. İlçe protokolü tarafından dereceye giren buzağıların sahiplerine ödülleri verildi. Programda konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm besicilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.