Bu kömürü kışın alan yok, yazın alan çok

Sivas'ta mangal kömürü ticareti yapan Ergül Şam, Meşe ve Çınar ağaçlarından bin bir zorluklarla elde edilen mangal kömürünün satışa hazır hale getirilene kadar zahmetli bir çok işlemden daha geçtiğini belirterek, yaz aylarında gelir elde ettikleri mangal kömürü satışlarının kış aylarında ise durma noktasına geldiğini söyledi.

Ergül Sam, yaz aylarında taleplere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek, “Yazın çok daha fazla satışımız oluyor, yetiştiremiyoruz. Çünkü piknikçiler, marketler çok fazla kömür istiyor. Bu nedenlerle yaz aylarında satışlar yüksek oluyor. Kış aylarında ise satışlar istemez düşüyor. Sadece lokantalara satabiliyoruz” dedi.

5 ton odun yanıyor, 1 ton kömür çıkıyor

Sam, beş ton odundan sadece 1 ton kömür elde edilebildiği için mangal kömürü fiyatının yüksek olduğunu ifade edip, “Mangal kömürünün kilosunu 4 liradan, poşeti ise 20 liradan satıyoruz. Üretiminde, 5 ton odun yanıyor 1 ton kömür çıkıyor. Bu sadece Meşe ağacından yapılır, başka ağaçtan olmaz. En kaliteli kömür meşe ağacından yapılır” dedi.