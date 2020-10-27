Bu köydeki çocuklarda artık EBA'ya girebilecek

Sivas'ta tablet ve internet imkanı bulunmadığı için EBA'dan yararlanamayan Gümüşdiğin köyündeki öğrenciler, Sivas Belediyesinin desteği ile hem tablet hem de internet imkanına kavuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Türkiye'de ilk tablet ve internet kampanyasını başlatan Sivas Belediyesi, belediye sınırları dışından gelen taleplere de duyarsız kalmadı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesi Gümüşdiğin köyünde uzaktan eğitim alma imkânı olmayan öğrenciler EBA'ya giremedikleri için video klip hazırlayarak yardım çağrısında bulunmuştu. Çocukların bu çağrısını duyan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çocukların sosyal medyada ki paylaşımına “Sivas'ımız bizim için bir bütün. Altınyayla Gümişdiğin Köyündeki gözleri ışıl ışıl olan bu yavrularımıza, Sivas Belediyesi olarak internet paketiyle birlikte tabletlerini pazartesi günü gönderiyoruz.” Cevabını verdi. Bilgin ekiplerine çocuklara tablet ulaştırılması talimatı verdi.

Çocuklar mutlu oldu

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve ekibi Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut'la birlikte Gümüşdiğin köyüne giderek internet paketli tabletleri ve içerisinde konu anlatımlı test kitapları ile eğitim materyallerinin yer aldığı okul çantasını öğrencilere hediye etti. Tabletleri alan öğrencilerin gözlerindeki mutluluksa görülmeye değerdi.

Başkan Bilgin'e teşekkür

Tablet dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman “Siz bize bir video çekmişsiniz. Başkanımız Hilmi Bilgin'de o videoyu izlemiş ve bize talimat verdi. Sizin derslerinize yardımcı olabilmek adına uzaktan eğitime de katılabilmeniz için internet paketli tabletlerinizi sizlere gönderdi. Ayrıca size içerisinde yardımcı ders kitaplarının yer aldığı konu anlatımlı test kitapları, hikâye kitapları eğitim materyallerinin bulunduğu okul çantası da gönderdi. Artık uzaktan eğitime de bağlanabilirsiniz testlerinizi de çözebilirsiniz.” dedi.

Daha sonra çocuklar köy okulunun önünde toplanarak bir video daha çekerek teşekkür mesajlarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e gönderdiler.