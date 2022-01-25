Bu muhtar kendi yolunu kendi açıyor

Sivas'ta bir köy muhtarı kar nedeniyle kapanan mahalle ve sokak yollarını kendi imkanlarıyla açıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı birçok mahalle ve köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Özel İdare ekipleri ve karayolları ekipleri aralıksız çalışarak ana arterleri açık tutmaya çalışıyor. Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise köy içerisindeki yolları kendi imkanlarıyla açıyor. Koca, traktörünün arkasına taktığı bir düzenekle sokak sokak gezip yolları araç ulaşımına açtı.

Köy muhtarı Arif Koca yaptığı açıklamada “Bu sene yoğun kar yağdı. Ana yolları özel idare ekipleri açtılar. Greyder ve iş makinelerinin giremediği yerlere de traktörümüzle ve kendi imkanlarımızla açıyoruz” dedi.