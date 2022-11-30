Bu okul fabrika gibi çalışıyor, geliri 4 milyon liraya ulaştı

Sivas'ta ürettikleri ürünlerle yaklaşık 4 milyon liralık ciroya ulaşan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim-öğretim veren Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine verdiği kaliteli mesleki eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. Modern imkanlarda eğitim verilen lisede, kimya, mobilya, metal, elektrik, elektronik gibi çeşitli alanlarda üretim de yapılıyor. 2022 yılının başından bugüne kadar toplamda 4 milyon lira ciro elde eden lise sene sonu hedefini ise 5 milyon lira olarak belirledi. Bu lisede öğrenciler aynı zamanda asgari ücret tutarında gelir elde ediyor. Öğrencilerin ürettiği ürünleri ise tescilli bir marka altında satışa sunuluyor.

“Maksat öğrencinin öğrenirken üretmesi”

Okul Müdürü Recai Gülez, okuldaki döner sermaye çalışmalarının öğrencilerin eğitiminden ve üretmesinden sonra geldiğini belirterek, “Okulumuzda 8 alanda meslek eğitimi yapıyoruz. Bunlar elektrik-elektronik, endüstri, otomasyon, makine, kimya, bilişim, motor ve mobilya. Son 3 yıldır okulumuzun yeni kampüsüne taşınmasıyla birlikte bir değişim çalışması başlattık. Bu değişim çerçevesinde bölümlerimizin içeriğini teknolojik gelişmelere uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken öğrenmenin pekişmesi, öğrencilerin endüstrinin ve sanayinin istediği özelliklerde yetişebilmesi için döner sermaye çalışmalarında ağırlık veriyoruz. Ama döner sermayede maksat bizim için para kazanmak değil öğrencinin öğrenirken üretmesi, ürettiği şeyin hayatta kullanılması ve dolayısıyla eğitim öğretime ve mesleğine olan saygısının artması açısından bizim için önemli. Başlangıçta 3 yıl önce tek bir alanda döner sermaye çalışmamız varken bugün 4-5 alanımızda döner sermaye çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılında 90 bin lira olan döner sermaye ciromuzu 2020 yılında 2 milyon liraya, 2021 yılında 5 buçuk milyon liraya, 2022 yılında şu an itibariyle de 4 milyon civarına taşıdık. Bu yıl için aslında 5 milyon gibi bir hedefimiz var. Tutturacağız gibi gözüküyor. Ama biz döner sermaye çalışmalarının öğrencilerimize katkısını gördükçe bu alanda daha fazla faaliyet göstermek istiyoruz” dedi.

“Mezun olduktan sonra iş yeri açabiliyorlar”

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Öğretmeni Mustafa Yılmaz, öğrencilerin mezun olurken iş yeri açma belgesi aldıklarını belirterek, “Öğrencilere mobilya üretimi adı altında atölye imkanlarımızı kullanarak döner sermaye çerçevesinde işler yaptırıyoruz. Özellikle devlet kurumlarının ihtiyacı olan bazı mobilya gereçlerini burada temin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının bizlere sağlamış olduğu bazı programları öğrencilere öğretip, bilgisayar ortamında çizdirip daha sonra atölye imkanlarımızdan faydalanarak CNC makineleri üzerinde öğrencilere işler yaptırıp ve bunları belli bir ücret mukabilinde satıp gelir sağlayabiliyoruz. Sektörün genel ihtiyacını karşılayan bütün makinelerimiz var. Hepsini burada kullanıyoruz. Adeta bir fabrika gibi çalışıyoruz. Döner sermaye üzerinden çalıştığımız için öğrencilerin çoğu okulda imkan bulmadıkları eğitimi burada almış oluyorlar. Kalifiye bir eleman olarak yetişiyorlar. Çünkü döner sermaye için farklı kurumlara birçok iş yapıyoruz. Bu işler dahilinde çocuklarımız bizim yaptığımız işlerin ucundan tutarak hem kendilerine bir harçlık temin ediyorlar hem de ileriye yönelik yapacakları meslek için eğitimlerini pekiştirmiş oluyorlar. Mezun olan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iş yeri açma belgesi veriliyor. Böylece öğrencilerimiz iş yerlerini açıp mobilya sektörü üzerine çalışabiliyorlar” diye konuştu.

“Fabrikadan bir farkı yok”

Mobilya ve İç Mekan Tasarım öğrencisi Muhammed Emin Alparslan, okulun güzel imkanlarından faydalandıklarını belirterek, “Buranın fabrikadan bir farkı yok biz de burada çalışıyoruz. Fabrikadaki makinelerden burada da var. Çalışmaktan memnunuz okul bitince iş bulma imkanımız da var. Burada hocalarımızla birlikte çalışıyoruz hem okuyorum hem öğreniyorum hem de harçlığımı kazanıyorum” ifadelerini kullandı.