Bu okul öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartıp kariyeri planlamasını dahi yapıyor

Sınıf öğrencilerini sadece yükseköğretim kurumları sınavlarına (YKS) değil, sosyal hayata ve iş yaşamına da hazırlıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı istikametinde öğrencilere uygulanan testlerle onların ilgi ve yetenekleri ortaya çıkartılıyor, her öğrenci için kariyer planlaması yapılıyor. Öğrenci koçluğu sistemiyle öğrencileri üniversite hazırlık yolculuğu boyunca destekleyen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, öğrencilerin ders başarılarını da takip ediyor. YKS hazırlıkta okul derslerinin yanı sıra öğrencilere kazanım eksiklerine göre hafta içi ve hafta sonu etütleri yapılarak; Kasım, Ocak, Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında öğrenciler için YKS kampları düzenleniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Bilim Teknoloji Üniversitesi kampüsü içerisindeki bölümlerde eğitim öğretim yılı boyunca her Cuma günü öğrencilere TYT ve AYT deneme sınavı uygulanarak gerçek bir sınav provası tecrübesi kazandırılıyor. “Tecrübeden Öğreniyoruz” etkinlikleri çerçevesinde farklı meslek grubu temsilcilerini öğrencilerle buluşturuluyor, mesleki geziler ile üniversite ve bölümleri yakından tanıtılıyor.