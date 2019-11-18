Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor

Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor. Kenger sakızının toptan kilogram fiyatı 800 lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiklerini söyledi. Güler, “Kenger sakızı genelde Malatya'nın Darende ilçesinde ve Gürün ilçesinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur. Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar. Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur. Bu donan sütleri sıcak sularla temizleyip katkıları alınarak yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise Kenger sakızı oluşur. Kenger sakızlarını kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnene biliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var" dedi.

Tane ile satılıyor

Kenger sakızının çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzeri insan bedenine önemli katkıları olduğunu belirten Güler, akızının kilogram fiyatının 800 lira civarında olduğu için tane ile satıldığını belirterek, “Kenger sakızlarının şifalarına gelince ise şifası oldukça fazladır. Kenger sakızının diğer sakızlara göre sert olduğu için çene kaslarına güzel bir egzersiz yaptırır. Çene yapısının gelişmesine, yüz felcine çok faydası var. Ayrıyeten mide sağlığı açısından da önemli. Bu sene yağmurlar biraz fazla yağdığı için fiyatı biraz pahalı. Bu bitki yağmur yağdığı zaman sütü dışarıya az verdiği için bu yıl kilogramı 750-800 lira civarında toptanı. Perakende olarak büyüklüğüne göre 2 buçuk veya 3 lira civarında satılıyor" diye konuştu.