Bu şemsiye hayat kurtarıyor

Sivas'ta veteriner hekim Burhan Pınarbaşı tarafından geliştirilen 'şemsiye trokar', büyükbaş hayvanların çatlamasını önleyerek hayat kurtarıyor. Patenti alınan ürün, ABD ve Meksika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

Sivas'ta 18 yıldır veteriner hekim olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Burhan Pınarbaşı (41), Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu şirkette büyükbaş hayvanların çatlamasını önleyen 'şemsiye trokar'ı geliştirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent işbirliği ile geliştirilen ve 4 ayda tasarlanıp yapımı tamamlanan 'şemsiye trokar' büyükbaş hayvanların hayatını kurtarıyor. Çiftçinin şişen hayvanının başında nöbet tutmasına son veren trokarın uluslararası patentini de alan Pınarbaşı, ürünü başta ABD ile Meksika olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediyor.

Veteriner hekim Burhan Pınarbaşı, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili sorunları tespit ederek ürünler tasarlayıp, AR-GE çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, 9 yılda Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent ve TÜBİTAK destekli 4 ürünün patentini aldıklarını ifade etti. Sahada çalışan veteriner hekimlerin genelde hayvanların şişkinliklerine çare bulamadığını anlatan Pınarbaşı, "Çeşitli ilaçlar içiriliyordu. Ağızdan sondayla veya klasik trokar dediğimiz delici aletlerle bu hayvanların midesinden gazı almaya çalışıyorlardı ki, ya gaz yerine köpük geliyor ya da ilaç mideye değil akciğere kaçıyordu. En büyük sıkıntı tekrar eden şişkinliklerdi. Biz tekrarlayan şişkinliklerde hayvanın gazını alsak bile daha kliniğimize dönmeden midesi tekrar şişiyordu. Çeşitli yabancı cisimler, yediği yonca ve yemlerden kaynaklı bu durum hayvan sahibine de büyük eziyet veriyordu. Özellikle şişen hayvanın başında nöbet tutan hayvan sahipleri vardı. Veteriner hekim kliniğine dönmeden gazını aldığı hayvan tekrar şişiyor ve tekrar köye dönüyordu. Buna bir çözüm bulabilmek amacıyla kalıcı bir trokar yapalım istedik. Bu ürünle hayvanın midesine girdikten sonra işkembeyi deriye sabitlemiş oluyorsunuz. 8 ila 10 gün hayvanın üzerinde kalabiliyor. Bu bir aya kadar uzayabiliyor. Veteriner hekim bir kez uyguluyor ve hayvan rahatlamış oluyor" dedi.

'Şemsiye trokar' ile veteriner hekimlerin gaz alma dışında içeri ilaç ve endoskop da gönderebildiklerini, hatta yutulan çivi, tel, iğne gibi metalleri mıknatısla bu trokardan çıkarabildiklerini söyleyen Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"İlaç içirmek hem zor bir işlem hem de midesi şişmiş bir hayvana ilaç içirdiğiniz zaman basınçtan dolayı mideye değil akciğere kaçıyordu. Rahatsızlıklarla sonuçlanıyordu. Buna da çözüm bulmak amacıyla kalıcı bir yol sağlandı. Bunu uyguladığınızda hayvanın midesine ilaçta verebiliyorsunuz. Buzağı ise süt verebiliyor, yaşlı bir hayvansa oradan içeriye su veya probiyotik ilaç verebiliyorsunuz. Çeşitli sıvılar, tozlar verebiliyorsunuz. Bazen de ince kameralar ile girip mide içerisinde neler var onlara bakıyorsunuz. Bu yönüyle bu ürünle bir taşla üç kuş vurmuş oluyorsunuz. Çok hijyenik bir ürün, eski yöntemlerle hayvanın midesi delindikten sonra mide içerisindeki sızıntılar iç organları, bağırsakları, karaciğeri enfekte ediyordu. Buna da son vermiş olduk."

ABD, Meksika ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor

TÜBİTAK destekli olan ürünün patentini de aldıklarını ifade eden Pınarbaşı, "Yurt dışına Amerika, Meksika gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de gönderiyoruz. Bu bir ilk yardım aleti. Şişip çatlayacak hayvanın nerede şişeceğini bilemezsiniz, çoğu zaman ve ani gelişen vakalardır. Bu hayvancılıkla uğraşan işletmelerin revirlerinde, veteriner hekimlerin acil çantalarında bulunması gereken bir ürün. Zaten piyasaya yeni çıkan bir ürün. Piyasaya çıkalı 4 ay oldu ve ülke genelinde veteriner hekimler bu ürünü tedarik ettiler" diye konuştu.