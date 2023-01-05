Bu yöntemle daha iyi bir görünüm mümkün

Dr. Neşe Kurt Özkaya, uygun kişilerde yüz askı işleminin yaşlanmanın etkisiyle yüzde oluşan olumsuzlukları azaltarak genç bir görünüm sağladığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, yüze ip askı yönteminin hafif sarkmalarda uygulanan estetik işlemler arasında olduğunu belirtti. Özkaya, genetik ve çevresel etkenler, günlük yaşam koşulları nedeniyle deride zaman içinde gevşeme, sarkma oluşabildiğini ifade ederek, “İp askı uygulamalarının amacı sarkmanın erken döneminde ve ince derili kişilerde tercih edilerek, yüzde lifting etkisi oluşturarak yaşlanmanın etkisiyle yüzde oluşan hafif olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve genç bir görünüm kazandırmaktır” dedi.

“Askı uygulaması, ciltteki mevcut sarkmayı gizleyerek kişilerin görünümünü birkaç yıl önceye taşır”

Askı uygulamasının ciltte sarkmanın gecikmesine yardımcı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özkaya, “Yüz ip askısı, cilt dokusuna uyumlu, esnek iplerle cildin gerdirilmesi ve cilt yüzeyinin altındaki dokunun yükseltmesi amacıyla uygulanan işlemlerinden biridir. Kolajen dengesini ve elastikiyetini kaybetmiş bir cildin eski görünümünü geri kazanması için müdahale edilmesi gerekebilir. Cilt, kendi haline bırakıldığında olması gerekenden çok daha hızlı deformasyona uğrayabilir ve sarkabilir. İp askı uygulamaları yüzdeki 'V' şeklin korunmasına ve hafif sarkmaların toplanmasına yardımcı olur. Yüz şekli büyük ölçüde korunmuş bir yüz, daha genç ve diri görünebilir. İşlemde kullanılan ipler, yüz bölgesindeki sarkan kırışıklıkları neredeyse ağrısız bir şekilde giderir. Bu yöntemde kullanılan materyaller insan vücudu ile oldukça uyumlu olduğu için kısmi yüz felçlerinde de kullanılabilir. Uygulama sonrasında gençleşme hemen fark edilmeye başlarken, asıl etki 4 ila 6 hafta arasında ortaya çıkar. İşlem sonrası kişilerin mutlaka önerilere uyması işlemin kalıcılığı açısından önemlidir. İp askı uygulaması, lokal anestezi altında 45 dakika ila 1 saat arasında yapılır. Doktor ve hasta, uygulamanın detayları ve uygulama bölgesi hakkında birlikte karar alır. Hasta tüm detaylardan haberdar edildikten sonra planlama tamamlanır. Uygulama öncesi hastaların kan sulandırıcı ilaçlardan bir süre uzak durması gerekir. İşlemin yapılacağı gün cilt temiz, dinlenmiş ve hazır olmalıdır” diye konuştu.

“1-3 yıl boyunca doğal görünüm bozulmadan korunur”

İp askısı yönteminin birçok avantajı olduğunu söyleyen Özkaya, ip askısı yapılan kişide 1 ila 3 yıl boyunca görünümün bozulmadan korunduğunu ifade ederek, “Lokal anestezi altında yapıldığı için tedavi neredeyse ağrısızdır. Hastalar, uygulama sonrasında iş ve sosyal hayatına geri dönebilir. Esnek yapısı sayesinde mimiklerdeki değişikliklerde doğal olmayan bozulmalar görülmez. Kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1-3 yıl boyunca doğal görünüm bozulmadan korunur. Bu askı yöntemi sadece yüzdeki kırışıklık ve sarkmaların giderilmesinde değil, kısmi yüz felci olan hastaların tedavisinde de tercih edilebilir. Bu uygulama için mutlaka hastanın iyi değerlendirilmesi gerekir” dedi.