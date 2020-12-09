Bülent Albayrak: "Kazanmak zorundayız"

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Maccabi Tel Aviv maçına galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Maccabi Tel Aviv takımı bizden 2 puan önde. Bu müsabakayı kazanmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Bu maç bizim için final maçı" dedi.

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, yarın Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde başarılı futbolcu Max Gradel ile birlikte maçın oynanacağı Bloomfield Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılıkla ilgili düşüncelerini paylaşan Bülent Albayrak, "Başakşehir antrenörü Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçı saldırıyı lanetliyorum. Kırmızı kartı çok çabuk şekilde kaldıran UEFA yetkililerini de kutluyorum. Bizler bu tip, insanlık dışı ırkçı saldırılara karşı hep birlikte ortak davranış sergilediğimiz zaman kazanan bizler olacağız" dedi.

"Kazanmak zorundayız"

Maccabi Tel Aviv maçının kendileri için son derece önemli olduğunun altını çizen Albayrak, "Maccabi Tel Aviv takımı bizden 2 puan daha önde. Bu müsabakayı kazanmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz. Bu maç bizim için final maçı. Gruptan çıktığımız taktirde bu tarihi bir başarı olacak kulübümüz adına. Biz bu başarıyı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buraya gelirken tüm takım olarak gelmek isterdik ama çok eksik bir kadro ile buradayız. Dünya korona virüs nedeniyle çok zor zor bir dönemden geçiyor. 14 kişilik kadromuzla geldik buraya. Bu takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüreğimizi ortaya koyarak buradan istediğimiz skoru almak için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Max Gradel: "Elimizden geleni yapacağız"

Maçın önemine vurgu yapan Max Gradel ise, "Grubun son maçı. Bu maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün mücadelemizi, her şeyimizi sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.